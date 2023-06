L'esplosione causata, probabilmente, da una fuga di gas

Una forte esplosione è avvenuta a Parigi nel 5° arrondissement, su rue Saint-Jacques, vicino al Pantheon, e ha innescato un incendio che ha provocato il crollo della facciata di un palazzo. Sono almeno 24 le persone rimaste ferite, 4 sono in condizioni gravi. Un consigliere comunale dell’arrondissement, Edouard Civel, su Twitter parla di un’esplosione dovuta a una fuga di gas. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, è arrivata sul posto. È stata attivata l’unità di crisi della città. Nel palazzo esploso si trova anche la sede della Paris American Academy.

Borne: “L’incendio si è esteso agli edifici vicini”

“Un incendio è in corso e si è esteso agli edifici vicini” e “tutte le risorse sono state messe in campo”. Lo ha detto la premier francese, Elisabeth Borne, che sta monitorando la situazione in diretta in collegamento con il prefetto di polizia di Parigi.

Prefetto polizia: “Incendio circoscritto”

“L’incendio è stato circoscritto“. Lo ha detto il prefetto di polizia di Parigi, Laurent Nunez. Secondo la ricostruzione fornita da Nunez sul posto, alle 16.55 un’esplosione è avvenuta in un immobile al civico 277 di rue Saint-Jacques e “ha immediatamente provocato un violento incendio”, ma il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse ad altri due edifici che sono stati comunque “indeboliti”.

In corso verifiche della Farnesina

L’unità di crisi della Farnesina, in stretto raccordo con il consolato italiano a Parigi, sta svolgendo tutte verifiche del caso per accertare se ci siano italiani coinvolti nell’incendio e nel crollo dell’edificio.

