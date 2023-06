Valerii Zaluzhnyi: "Facciamo il possibile per liberare il nostro territorio"

Valerii Zaluzhnyi, il comandante in capo delle forze armate ucraine, ha visitato per la prima volta le posizioni in prima linea. Un video, pubblicato su Facebook, mostra Zaluzhnyi in un centro di comando che esamina le mappe e discute delle operazioni con altri alti ufficiali militari. Un post che accompagna il video afferma che le forze russe hanno minato densamente il terreno, aumentato le fortificazioni e hanno un gran numero di riservisti. ‚ÄúNonostante la feroce resistenza degli occupanti, i nostri soldati stanno facendo tutto il possibile per liberare il territorio ucraino. L’operazione continua come previsto”, si legge nel post di Zaluzhnyi.

