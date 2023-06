Il presidente russo: "Le mie condoglianze al popolo italiano"

Il presidente russo Vladimir Putin ha reso omaggio a Silvio Berlusconi, scomparso all’età di 86 anni. “Era un politico di scala europea e, si può dire, globale. Non ci sono molte persone simili nell’arena internazionale oggi”, ha dichiarato Putin, sottolineando il ruolo che il politico italiano ha avuto nello sviluppo delle relazioni tra Russia e Paesi europei.

“Era un grande amico della nostra gente e ha fatto molto per sviluppare relazioni commerciali e amichevoli tra la Russia e i Paesi europei. Voglio esprimere il mio sincero rammarico e le mie condoglianze al popolo italiano ea tutti coloro che sono vicini a Berlusconi. Questa è una grande perdita non solo per l’Italia, ma anche per la politica mondiale”, ha aggiunto il presidente russo.

