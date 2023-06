Così il presidente in merito alla controffensiva: "In costante comunicazione con i nostri militari"

“Sono in corso battaglie molto dure, ma stiamo vedendo i risultati”. Così Volodymyr Zelensky in un discorso video pronunciato nella notte in merito alla controffensiva in corso nel paese. Il presidente ucraino ha anche affermato di essere “in costante comunicazione con i militari” coinvolti nelle aree più calde del conflitto.

