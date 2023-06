Il sindacato ieri aveva denunciato sui social che dall'1 luglio sarebbe stato applicato l'ordine

Giorni di riposo agli agenti della polizia in base al numero di arresti di migranti privi di documenti effettuati. E’ l’ordine emesso dall’ispettore capo della Brigata locale stranieri e frontiere di Irun, nei Paesi Baschi, e che è stato poi annullato dalla polizia nazionale dopo la denuncia presentata dal sindacato di polizia locale Jupol Gipuzkoa. Il delegato del governo nella regione, Denis Itxaso, citato dalla stampa spagnola, ha annunciato l’apertura di un procedimento disciplinare contro l’ispettore.

Il sindacato ieri aveva denunciato sui social che dall’1 luglio sarebbe stato applicato l’ordine che prevedeva la concessione di giorni di riposo in rapporto al numero di migranti arrestati, in particolare per un arresto sarebbero stati dati tre giorni di riposo, da due arresti in poi quattro giorni e da dieci o più arresti cinque giorni.

