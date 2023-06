Mosca annuncia di aver respinto un attacco su larga scala. Podolyak: "Classico esibizionismo russo". Gruppo Wagner denuncia: noi attaccati dall'esercito di Mosca

La Russia annuncia la controffensiva Ucraina e il suo fallimento, Kiev accusa Mosca di vivere in un “universo virtuale”, dove viene descritto un attacco su larga scala “che ancora non esiste”. È la fotografia del caos che regna attorno al conflitto in Ucraina. Secondo il ministero della Difesa di Mosca la Russia avrebbe fermato il tentativo di Kiev di “sfondare le nostre difese nel settore, a loro dire, più vulnerabile del fronte” uccidendo 250 membri dell’esercito ucraino e distruggendo 16 carri armati. Una ricostruzione che Mikhyalo Podolyak, influente consigliere di Volodymyr Zelensky, respinge parlando di “attacchi fantomatici” e di “classico esibizionismo russo”, invitando a seguire sole le notizie ufficiali provenienti dall’Ucraina “se volete conoscere la verità”. Per il portavoce del reggimento orientale della forze armate di Kiev, Serhiy Cherevaty, quanto sostenuto da Mosca è semplicemente “delirante”.

“Successi” a Bakhmut

Pur smentendo la controffensiva su vasta scala, Kiev non manca di sottolineare i progressi delle sue truppe parlando di “successi” in azioni offensive “a Bakhmut e in altre direzioni”. In merito alla città del Donbass, teatro per mesi di cruenti scontri, la vice ministra della Difesa Ucraina, Hanna Malyar, fa sapere che l’esercito “occupa le alture dominanti”, mentre i russi “sono sulla difensiva”. Secondo i vertici militari di Kiev sarebbero proprio “le sconfitte a Bakhmut” ad aver indotto Mosca a parlare della controffensiva Ucraina “per distogliere l’attenzione”. Il generale americano Mark Milley, capo di Stato Maggiore Usa, sottolinea dal canto suo come l’Ucraina sia “molto ben preparata” per il contrattacco, “anche se è troppo presto per capire cosa accadrà”, mentre il presidente Joe Biden, a una specifica domanda in merito, si è limitato a incrociare le dita. Un gesto scaramantico che vale più di tante parole.

Wagner denuncia: noi attaccati da esercito Mosca

Intanto, sul fronte russo, non si placano i problemi interni con il capo della compagnia Wagner, Yevgeny Prigozhin, che denuncia un attacco a membri del suo esercito privato da parte dell’esercito regolare di Mosca. I miliziani avrebbero arrestato il comandante russo colpevole del fatto, “che era ubriaco”. La situazione resta carica di tensione anche nella regione di confine di Belgorod, dove un attacco effettuato da un drone avrebbe danneggiato un impianto energetico.

Secondo gli analisti occidentali la risposta russa a quanto sta accadendo nei suoi territori di frontiera sarebbe “scoordinata”, con il governatore locale Vyacheslav Gladkov e il ministero della Difesa che prendono iniziative senza confrontarsi. La guerra non risparmia nemmeno l’etere. Secondo alcuni siti indipendenti russi le stazioni radio delle regioni di Rostov, Belgorod e Voronezh, tutte adiacenti all’Ucraina, avrebbero trasmesso un messaggio del presidente Vladimir Putin in cui il leader russo avrebbe detto che le forze di Kiev avevano attraversato il confine con la Russia e i residenti dovevano evacuare. Una fake news che – secondo il Cremlino – sarebbe dovuta a “un attacco hacker”.

