Il capolavoro spostato dalla Galleria Tretyakov alla Cattedrale di Cristo Salvatore

Nonostante le preoccupazione e qualche timida protesta a Mosca è stata trasferita nella Cattedrale di Cristo Salvatore, dalla Galleria Tretyakov, la celeberrima icona della Trinità di Rublev. Il capolavoro è stato spostato in occasione della Pentecoste una delle grandi feste ortodosse per volere di Putin nonostante gli storici dell’arte fossero in disaccordo considerate le condizioni del dipinto, vecchio di 700 anni.

