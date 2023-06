Venti fino a 90 km/h

La tempesta tropicale Mawar è passata sul Giappone, portando forti piogge anche a Tokyo. I danni sono però stati contenuti: alcune raffiche di vento hanno creato disagi ma non si segnalano vittime. L’allarme resta alto, però, per potenziali frane in tutta la zona del Giappone colpita. I venti della tempesta tropicale hanno raggiunto anche i 90 km/h.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata