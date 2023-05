Il comandante in campo delle forze armate di Kiev ha diffuso un video in cui sembra alludere all'avvio di una controffensiva

Forti esplosioni sono state avvertite nella città Ucraina di Berdyansk occupata dai russi, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riportano i media ucraini che evidenziano che le esplosioni giungono dopo che il comandante in campo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, ha diffuso un video in cui sembra alludere all’avvio di una controffensiva e dopo che il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov, in un’intervista alla Bbc, ha riferito che Kiev è pronta a lanciare la controffensiva.

2 droni attaccano sede oleodotto in regione russa Pskov

Due droni hanno attaccato la sede amministrativa di un oleodotto nella regione russa di Pskov. Lo denuncia il governatore della regione, Mikhail Vedernikov, citato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Parolin: “Obiettivo missione è togliere ostacoli a pace”

La presunta minaccia russa della simulazione di un incidente nucleare? “Certo che potrebbe essere un ostacolo alla pace. Tutto quello che comporta un”escalation potrebbe essere un ostacolo alla pace. La missione ha proprio questo senso cercare di togliere tutti gli ostacoli, arrivare a un cessate il fuoco e a un negoziato“. Lo dice il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, intervistato da LaPresse a margine della presentazione del ‘Progetto San Bartolomeo’ presentato dall’Ospedale Gemelli Isola Tiberina in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e con la Fondazione Deloitte.

Kiev: “Non parliamo con Mosca finché russi su nostro territorio”

“Non esiste oggi una forza che possa indurre la società e la leadership dell’Ucraina a dialogare con i russi finché le truppe russe saranno sul nostro territorio“. Così Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata