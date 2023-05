La sfilata ha dato il via alla Fleet Week, la settimana che celebra i servizi marittimi

Navi della Marina, dei Marines e della Guardia Costiera degli Stati Uniti sono sfilate nel fiume Hudson a New York per dare il via alla Fleet Week, la settimana che celebra i servizi marittimi, che si tiene dal 1984 nella Grande Mela. Alla parata hanno preso parte anche imbarcazioni della Marina militare britannica e di quella canadese.

