Dopo le alluvioni la California è di nuovo alle prese con gli incendi: un vasto rogo è scoppiato lunedì pomeriggio (22 maggio) nei boschi a nord di San Jacinto, creando pericoli per le abitazioni e le strutture agricole presenti nei dintorni. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Riverside ha riferito che le fiamme sono divampate dopo le 14:00 nell’area della Ramona Expressway e North Warren Road. Le cause sono in corso di accertamento.

