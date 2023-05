La bambina scomparve il 3 maggio del 2007 mentre era in vacanza con la famiglia in Algarve

In Portogallo riprendono le ricerche di Maddie McCann, scomparsa il 3 maggio del 2007 in Algarve. La bambina, che allora aveva tre anni, era sparita mentre dormiva in una camera d’albergo a Praia da Luz dove era in vacanza con la famiglia. Gli investigatori britannici, portoghesi e tedeschi lavorano insieme per capire cosa sia successo quella notte. Germania, in particolare, ha chiesto nuovi sopralluoghi viste le indagini in corso su Christian Brueckner, sospettato di aver rapito e ucciso la piccola. Il cittadino tedesco di 47 anni è in carcere accusato di cinque delitti di violenza sessuale commessi in Portogallo. La notte della scomparsa di Maddie l’uomo si trovava vicino Praia da Luz.

