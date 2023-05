Tre persone sono state uccise e due agenti di polizia sono rimasti feriti ieri durante una sparatoria avvenuta a Farmington, cittadina di 50mila abitanti del New Mexico, negli Stati Uniti. Ad aprire il fuoco in una strada residenziale è stato un ragazzo di 18 anni. L’omicida è stato poi ucciso dalla polizia. “I miei cani erano nel cortile sul retro e poi ho sentito un forte botto. Sono corsa fuori e loro sono entrati dentro spaventati. Ho sentito partire diversi colpi”, ha raccontato Lacy Walraven, residente nella zona. “Poi ho guardato fuori dalla finestra e tutti i miei vicini erano in giro e stavano dando di matto. E’ stato allora che ho capito tutto quello che stava succedendo”, ha aggiunto. In ricordo delle vittime, ieri sera, è stata organizzata una fiaccolata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata