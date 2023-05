Il tycoon assolto dall'accusa di stupro ma ritenuto responsabile dell'aggressione sessuale ai danni della scrittrice Jean Carroll nel 1996

Donald Trump impugnerà il verdetto del processo civile in cui è stato condannato per aggressione sessuale e diffamazione nei confronti della scrittrice Jean Carroll nel 1996. Lo ha annunciato il suo avvocato Joseph Tacopina, parlando fuori dal tribunale di Manhattan, sostenendo che la decisione di assolvere il tycoon dall’accusa di stupro ritenendolo però responsabile di aggressione sessuale “è sconcertante e lascia perplessi”. Trump è “fermamente convinto” di non poter ottenere un processo equo a New York “in base alla composizione della giuria”, ha detto l’avvocato. “Penso che si possa sostenere che questa sia probabilmente una valutazione accurata, sulla base di ciò che è accaduto in Aula”, ha aggiunto Tacopina.

