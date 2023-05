A far indispettire Sua Maestà è stato il ritardo di William e Kate prima dell'incoronazione

Una cerimonia maestosa, con un programma scandito apparentemente alla perfezione, un Paese intero in festa con gli occhi del mondo puntati su Londra. Eppure, anche nel giorno della sua incoronazione, c’è chi è riuscito a far perdere la pazienza a Re Carlo III. Un video diffuso da Sky News mostra infatti il sovrano infastidito sfogarsi con Camilla mentre aspetta di entrare nell’Abbazia di Westminster. A farlo irritare è il ritardo di William e Kate e di due dei tre figli, Charlotte e Louis, (George è stato invece impegnato nel ruogo di paggetto del re): “Non possiamo mai essere puntuali, succede sempre qualcosa”, pare dica il sovrano secondo il lettore di labiale Jeremy Freeman interpellato dalla testata britannica.

