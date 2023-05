I cadaveri rinvenuti in una casa di campagna a Henryetta. I sospetti della polizia ricadono su Jesse McFadden, condannato per stupro nel 2003

A Henryetta, in Oklahoma, negli Usa, sono stati ritrovati i corpi di sette persone. La polizia li ha rinvenuti ieri in una proprietà rurale a circa 145 chilometri a est di Oklahoma City, mentre stava cercando due ragazze scomparse: Ivy Webster, 14 anni, e Brittany Brewer, 16 anni. Le giovani sarebbero state viste viaggiare con Jesse McFadden, già condannato per stupro nel 2003 e rilasciato nell’ottobre 2020. Secondo i registri del tribunale, inoltre, l’uomo avrebbe dovuto presentarsi in aula proprio ieri per l’inizio di un processo a suo carico: le accuse erano di adescamento di minore e possesso di materiale pedopornografico. Tra le sette vittime ritrovate nella cittadina di Henryetta ci potrebbero essere anche le due adolescenti scomparse. Per ora, però, lo sceriffo della contea di Okmulgee Eddy Rice ha rifiutato di confermare l’identità dei corpi rinvenuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata