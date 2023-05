Si tratta di dipendenti della missione diplomatica, di militari e loro familiari e di cittadini della Russia e di altri stati della Csi

Gli aerei dell’aviazione russa hanno evacuato oltre 200 persone dal Sudan. Lo fa sapere il ministero della Difesa russo in un messaggio, come riporta l’agenzia Tass. Gli aerei dell’aviazione di Mosca stanno portando in salvo dal Paese africano i “dipendenti della missione diplomatica russa, degli uffici di rappresentanza del ministero della Difesa russo e loro famiglie, i cittadini della Federazione Russa, dei Paesi della CSI e di diversi stati stranieri amici”, si legge nel messaggio. Nell’operazione sono impegnati 4 aerei Il-76 dell’aviazione da trasporto militare delle forze aerospaziali russe.

