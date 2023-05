Lo fa sapere il ministro dell'Interno Darmanin, 460 poliziotti rimasti feriti negli scontri con i manifestanti

Sono 540 le persone fermate in Francia per i disordini ai cortei del Primo maggio. Lo fa sapere il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, in diretta tv sull’emittente francese Bfmtv. Di questi fermi, 305 sono avvenuti a Parigi. Darmanin ha anche aggiunto che negli scontri tra manifestanti e polizia 406 gendarmi e agenti sono rimasti feriti. Un poliziotto è rimasto ustionato da una molotov al volto ed è ancora ricoverato, ma, fa sapere il ministro francese, non è in pericolo di vita.

