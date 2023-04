Il ministro degli Esteri in partenza per presenziare al Consiglio di Sicurezza a New York

Washington non ha ancora rilasciato i visti ai giornalisti russi in partenza con il ministro degli Esteri Sergei Lavrov per presenziare al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. È quanto afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, descrivendo “l’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dei giornalisti”. “Siamo a 40 minuti dal loro volo per New York. Sono tutti all’aeroporto. Non sono stati rilasciati visti. La risposta dell’ambasciata statunitense: ‘Ci stiamo lavorando‘”, scrive in un messaggio su Telegram, come riporta l’agenzia Tass. La Russia detiene la presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il mese di aprile. Lavrov è atteso alle riunioni del Consiglio di Sicurezza del 24 e 25 aprile.

Lavrov su visti negati: “Non dimenticheremo né perdoneremo Usa”

La Russia non dimenticherà né perdonerà gli Stati Uniti per non aver rilasciato visti ai giornalisti russi per partecipare ai lavori del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cui la Russia detiene la presidenza nel mese di aprile. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, come riporta Ria Novosti. “Ero ovviamente consapevole di quanto i nostri colleghi americani siano famosi per questo genere di cose, ma ero sicuro che, comunque, questa volta, data l’attenzione che è stata attirata sul loro comportamento oltraggioso, le cose sarebbero state diverse. Ma mi sbagliavo”, ha aggiunto il diplomatico in un video pubblicato sul canale Telegram della portavoce del Ministero, Maria Zakharova.

