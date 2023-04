La confessione dei mercenari: omicidi a Bakhmut e Soledar

Due mercenari russi del gruppo Wagner hanno ammesso di aver ucciso dei bambini durante la guerra in Ucraina nelle zone di Bakhmut e Soledar. Come riporta Ukrainska Pravda, i due mercenaari, Saratov Azamat Uldarov e Alexei Savichev, che ora si trovano in Russia, hanno raccontato a Vladimir Osechkin, fondatore di Gulagu.net, sito dell’omonima organizzazione contro la corruzione e la tortura, i dettagli sull’esecuzione di oltre 20 bambini e adolescenti ucraini. In particolare, uno dei mercenari ha ammesso di aver “sparato alla testa a una bambina di 5 anni”. “Ho eseguito l’ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi bambini di cinque anni”, ha affermato Uldarov.

Kiev: “Troveremo e puniremo chi uccide bambini”

Il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ha affermato che l’Ucraina farà chiarezza su tutti i crimini di guerra russi e troverà e punirà tutti coloro che li hanno commessi. In particolare, Yermak, come riporta Ukrinform, ha fatto riferimento al video pubblicato sui social media, in cui esponenti del gruppo Wagner confessano omicidi di massa di civili, bambini compresi. “I terroristi russi hanno confessato l’omicidio di bambini ucraini a Bakhmut e Soledar. Stiamo parlando di criminali di guerra del gruppo Wagner, ma questo fa luce sui crimini dell’esercito russo in Ucraina. Rubano i nostri bambini e li uccidono.Quanti altri sono i crimini simili a questi? Nazione di inumani e assassini, la spazzatura biologica di questo mondo”, ha sottolineato Yermak.

