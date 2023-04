Ambasciatore ucraino in Italia: "Ruolo Italia cruciale, leak non più attuali"

Si complica la situazione a Bakhmut dove “le forze ucraine devono affrontare notevoli problemi di rifornimento, ma si sono ritirate in modo ordinato dalle posizioni che sono state costrette a cedere”. È quanto afferma l’aggiornamento quotidiano del ministero della Difesa britannico. “La difesa ucraina tiene ancora i quartieri occidentali della città”, si legge nel report, “ma nelle ultime 48 ore è stata sottoposta a un fuoco di artiglieria russo particolarmente intenso”. Secondo quanto spiegano da Londra “la Russia ha intensificato la sua offensiva contro la città di Bakhmut nella regione di Donetsk, poiché le forze del Ministero della Difesa russo e il gruppo Wagner hanno migliorato la loro cooperazione”.

“I gruppi d’assalto Wagner continuano a guidare l’offensiva principale attraverso il centro della città”, si legge ancora nel report, “mentre le truppe aviotrasportate russe hanno rinforzato alcune unità Wagner dai fianchi nord e sud dell’operazione”.

“Il ruolo dell’Italia, e personalmente di Giorgia Meloni, in questo contesto è cruciale per noi”, ha dichiarato l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, in un’intervista a SkyTg24 nella quale ha sottolineato che le informazioni militari trapelate dai documenti segreti del Pentagono non sono più attuali. “La nostra posizione sul campo militare è cambiata, si tratta di informazioni datate e non più attuali”, ha detto Melnyk aggiungendo che ora va scoperto “chi era interessato alla fuga di notizie: non certo noi, che non abbiamo interesse a scoprire le nostre tattiche”. L’ipotesi è che possa trattarsi di Mosca.

“Non possiamo sottovalutare il fatto che l’aggressore provi a usare lo spionaggio e i suoi contatti fra diversi agenti per distruggere l’unità nei Paesi occidentali”, ha sottolineato Melnyk, “quindi aspettiamo di scoprire i dettagli di questo caso”.

