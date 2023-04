Perquisizione nell'abitazione del 23enne sospettato di aver ucciso 5 persone nella Old National Bank

La polizia ha fatto irruzione nell’abitazione di Connor Sturgeon, il 23enne che lunedì 10 aprile avrebbe fatto irruzione nella Old National Bank di Louisville, nello Stato americano del Kentucky, uccidendo cinque persone e ferendone altre nove. Sturgeon è stato poi trovato senza vita nell’edificio, ma non è ancora chiaro come sia morto. L’ipotesi è che si sia suicidato. La polizia locale e gli agenti federali hanno perquisito la casa del presunto killer, che aveva fatto irruzione nella banca armato di un fucile semiautomatico Ar-15, aprendo il fuoco sui presenti. Le vittime avevano una età compresa tra i 40 e i 64 anni.

