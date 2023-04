Si celebra l'occasione in cui, secondo l'Islam, Dio mandò l'angelo Gabriele da Maometto a rivelargli i primi versi del Corano

Fedeli musulmani in preghiera a Teheran, in Iran, in occasione della Notte del destino (Laylat al-Qadr). Si tratta di una notte sacra all’Islam: secondo la religione musulmana, è quella in cui Dio mandò l’angelo Gabriele da Maometto a rivelargli i primi versi del Corano. I fedeli sciiti restano dunque svegli a pregare nelle notti prima del 19esimo, 21esimo e 23esimo giorno di Ramadan, e credono che i loro destini per l’intero anno seguente siano decisi in questa ricorrenza. Ai fedeli vengono anche serviti pasti gratis e the.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata