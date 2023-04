Foto dall'archivio

Una valanga si è verificata nella giornata di oggi presso il ghiacciaio dell’Armancette nelle Alpi francesi. “Il rapporto provvisorio parla di 4 morti e diversi feriti“, ha riferito il ministro dell’Interno della Francia Gérald Darmanin. “I soccorritori sono ancora al lavoro. Grazie per la loro azione. Pensieri per le vittime e i loro cari”, ha aggiunto Darmanin. La valanga è avvenuta in una zona abbastanza trafficata, sul posto sono presenti più di venti soccorritori. Si tratta di una valagna di 500 metri di larghezza che è scesa per oltre 1.500 m di dislivello, riferisce il quotidiano locale ‘Le Dauphiné Libéré’.

