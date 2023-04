Scarcerato, dovrà indossare il braccialetto elettronico

L’ex eurodeputato Antonio Panzeri verrà scarcerato e andrà agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, dopo la confessione in riferimento al cosiddetto ‘Qatargate’. Lo ha confermato il suo avvocato Laurent Kennes, come riporta il quotidiano Le Soir.

Panzeri era in carcere dal 9 dicembre per lo scandalo che ha travolto le istituzioni Ue. A gennaio aveva firmato con la Procura federale belga una testimonianza di pentimento, che gli ha consentito di beneficiare di una pena ridotta in cambio di informazioni ‘complete e sincere’ sui reati e gli illeciti commessi da lui o dai suoi complici nello scandalo di corruzione che ha scosso il Parlamento europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata