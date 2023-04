Il killer è un uomo di 25 anni. Secondo le prime informazioni i piccoli avevano fra i 4 e i 7 anni, diversi sono i feriti

Un uomo di 25 anni ha ucciso quattro bambini e ne ha feriti altri tre a colpi di machete dopo aver fatto irruzione in un asilo di Blumenau, comune dello Stato di Santa Catarina in Brasile. Lo riportano i media locali. Secondo le prime informazioni i bambini morti avrebbero fra i 4 e i 7 anni. Sono quattro i feriti, di cui uno in gravi condizioni.

L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino presso l’asilo nido privato Cantinho Bom Pastor, rende noto il portale di notizie G1. L’uomo questa mattina si sarebbe fermato con una motocicletta all’ingresso della struttura e dopo avrebbe fatto irruzione brandendo un’arma. Il capo della polizia di Santa Catarina ha riferito che il sospettato si è consegnato alle autorità brasiliane

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata