L'ex presidente è atteso domani in tribunale nella Grande Mela

I sostenitori di Donald Trump attendono sulle strade della Florida il passaggio dell’auto dell’ex presidente, che oggi si recherà dalla sua residenza di Mar-a-Lago a New York, dove è atteso in tribunale domani, il 4 aprile. Il Tycoon è stato incriminato ufficialmente la scorsa settimana da un gran giurì per il caso Stormy Daniels, e domani si terrà l’udienza in cui saranno formalizzate le accuse.

