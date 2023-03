Riflette principalmente gli aumenti degli investimenti nelle scorte e della spesa per i consumi

Il Pil degli Stati Uniti è aumentato del 2,6% annuo nel quarto trimestre del 2022, dopo l’aumento del 3,2% registrato nel terzo trimestre. Lo comunica il Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti. Si tratta della terza lettura del dato, quella finale, da parte dell’ente statunitense. L’aumento nel quarto trimestre, si sottolinea, riflette principalmente gli aumenti degli investimenti nelle scorte e della spesa per i consumi, in parte compensati da una diminuzione degli investimenti nell’edilizia residenziale.

