Bandiere a mezz'asta negli Stati Uniti fino al 31 marzo. Il presidente americano Biden: "Il Congresso agisca e vieti le armi d'assalto"

La polizia ha trovato altre armi durante la perquisizione effettuata nella casa dell’assalitrice che ieri ha aperto il fuoco in una scuola cristiana di Nashville, in Tennessee, la Covenant School, provocando 6 morti e che è a sua volta rimasta uccisa dal fuoco della polizia. La Metropolitan Nashville Police ha riferito che la casa perquisita si trova su Brightwood Avenue, poco distante dal luogo della sparatoria.

Dopo avere diffuso le foto dei due fucili d’assalto e della pistola che Audrey Hale, questo il nome dell’assalitrice, portava con sé, la polizia ha riferito di avere recuperato nell’abitazione un fucile a canne mozze e un’altra arma simile. La killer è stata inizialmente identificata dalla polizia come una donna di 28 anni, Audrey Elizabeth Hale; successivamente, però, il capo della polizia ha precisato che Hale era transgender.

L’assalitrice era una ex studentessa della stessa Covenant School, dove è avvenuta la tragedia. La sospettata aveva disegnato una mappa dettagliata della scuola, compresi i potenziali punti di ingresso, e aveva sorvegliato l’edifico prima di uccidere tre piccoli studenti e altrettanti adulti.

Commozione alla veglia per le vittime

Nella chiesa metodista unita di Belmont, un sobborgo di Nashville, i fedeli si sono riuniti in preghiera per commemorare le vittime. Non sono mancati momenti di forte commozione e lacrime. “Confessiamo di non aver fatto abbastanza per proteggere. Dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo addolorarci. Dobbiamo fare spazio agli altri che stanno soffrendo. Abbiamo bisogno di ascoltare le grida dei nostri vicini”, ha detto il pastore della chiesa Paul Purdue.

Biden invita Congresso vieti armi d’assalto

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha nuovamente invitato il Congresso ad approvare il suo divieto di armi d’assalto a seguito della sparatoria di Nashville. “È straziante, il peggior incubo di una famiglia”, ha detto Biden. L’inquilino della Casa Bianca ha poi ordinato che tutte le bandiere a stelle e strisce sventolino a mezz’asta fino al 31 marzo in memoria delle vittime della strage.

In precedenza era stata la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha mandare un messaggio ai legislatori, compresi i repubblicani, per approvare una legislazione sulla sicurezza delle armi a seguito della sparatoria nella scuola di Nashville che ha provocato sei morti. Ha ricordato le osservazioni del presidente Joe Biden che chiedevano al Congresso di affrontare la violenza armata durante il suo discorso sullo stato dell’Unione il mese scorso. “Quanti altri bambini devono essere uccisi prima che i repubblicani al Congresso si facciano avanti e agiscano per approvare il divieto di armi d’assalto, per colmare le falle nel nostro sistema di controllo dei precedenti o per richiedere il deposito sicuro delle armi? Dobbiamo fare qualcosa”, ha sottolineato Jean-Pierre durante il briefing per la stampa, aggiungendo che il presidente è stato informato della sparatoria ed è in contatto con i funzionari. La portavoce ha poi affermato che il presidente degli Stati Uniti continuerà a chiedere al Congresso di agire, osservando che Biden “ha fatto quasi tutto il possibile a livello federale per dimostrare quanto sia importante per lui”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata