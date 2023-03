Presenti i ministri della Giustizia di oltre 40 Paesi

I ministri della Giustizia di oltre 40 Paesi si sono riuniti a Londra per una conferenza sui crimini di guerra, ospitata congiuntamente da Gran Bretagna e Paesi Bassi. La conferenza ha lo scopo di raccogliere ulteriore sostegno per le indagini della Corte internazionale di giustizia sulle presunte atrocità commesse dalle forze russe in Ucraina. I funzionari della giustizia ucraina e il procuratore della Corte internazionale di giustizia hanno fatto appello ai Paesi di tutto il mondo per aumentare i finanziamenti e il sostegno alle indagini della Corte sui presunti crimini di guerra in Ucraina e garantire che la Russia sia ritenuta responsabile. La conferenza è avvenuta pochi giorni dopo che la Corte internazionale di giustizia ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin, accusandolo di responsabilità personale nel rapimento di bambini dall’Ucraina.

