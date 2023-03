Selfie con i sostenitori per l'ex presidente degli Stati Uniti

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha partecipato sabato sera a un incontro di wrestling a Tulsa, in Oklahoma, dopo aver annunciato il suo arresto “imminente”. Il tycoon ha lanciato un appello ai suoi sostenitori affinché protestino contro questa decisione mentre un gran giurì di New York indaga sui pagamenti di denaro a donne che hanno dichiarato di aver avuto rapporti sessuali con l’ex presidente. Trump si è presentato all’incontro di wrestling, insieme al senatore repubblicano Markwayne Mullin, in Oklahoma, e ha scattato alcune foto con i suoi sostenitori. Anche se l’avvocato e il portavoce di Trump hanno affermato che non c’è stata alcuna comunicazione da parte dei pubblici ministeri, l’ex inquilino della Casa Bianca ha scritto un post sulla sua piattaforma social in cui afferma di essere preso in custodia martedì. Il suo messaggio è sembrato concepito per evitare un annuncio formale da parte dei pubblici ministeri e per galvanizzare l’indignazione della sua base di sostenitori in anticipo rispetto alle accuse ampiamente previste.

