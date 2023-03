Esplosione vicino una base russa in Crimea. Il Cremlino: "Distruggeremo tutti i jet inviati dalla Nato", a Kiev il coprifuoco sarà ridotto dal 26 marzo

Un’esplosione è stata segnalata all’esterno del villaggio di Perevalne, nel distretto di Simferopol, in Crimea, dove è di stanza la Brigata di difesa costiera della Flotta russa del Mar Nero. Ne dà notizia l’agenzia Ukrinform che cita il canale Telegram Crimean Wind.

Putin: “Faremo di tutto contro minacce a Crimea”

“La Russia farà di tutto per frenare le minacce alla sicurezza della Crimea e di Sebastopoli”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aprendo un incontro sullo sviluppo socio-economico della regione a nove anni dalla sua annessione alla Russia. “È ovvio che per la Crimea e Sebastopoli le questioni di sicurezza sono di natura prioritaria, soprattutto oggi”, “faremo di tutto per fermare qualsiasi minaccia”, ha detto Putin, secondo quanto riporta la Tass.

Corte penale internazionale emette mandato d’arresto per Putin

La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin per crimini di guerra a causa del suo presunto coinvolgimento nei rapimenti di bambini dall’Ucraina.

La Corte penale internazionale, che ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin, ha dichiarato in un comunicato che il presidente russo “è presumibilmente responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini e di trasferimento illegale di bambini dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa”.Oggi la corte ha emesso un mandato di arresto anche per Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Commissaria per i diritti dei bambini presso l’Ufficio del Presidente della Federazione Russa, per accuse simili.

Fonte Ue: “Per ora no nuove sanzioni contro Russia”

“Abbiamo adottato letteralmente il decimo pacchetto, ovviamente non posso escludere che i ministri possano farvi riferimento” a nuove sanzioni ma “in linea di principio non è prevista l’adozione lunedì di alcuna nuova decisione in merito”. Lo ha detto un alto funzionario Ue in vista del Consiglio Esteri di lunedì. “In realtà abbiamo coperto la maggior parte del terreno, c’è sempre la possibilità di ottenere qualcosa di più ovviamente ma è vero che la maggior parte delle sanzioni sono già in essere”, ha precisato.

Coprifuoco a Kiev sarà ridotto dal 26 marzo

A Kiev è in programma la riduzione del coprifuoco, che durerà dalla mezzanotte alle 5, a partire dal 26 marzo. Lo ha riferito l’amministrazione militare della capitale, secondo quanto riporta l’agenzia Ucraina Unian.

Cremlino: “Invio jet dimostra crescita coinvolgimento Nato”

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la posizione della Polonia sulla fornitura di MiG-29 a Kiev è un esempio della crescita del coinvolgimento della Nato nel conflitto in Ucraina. “Questo è un altro esempio di come un certo numero di paesi membri dell’Alleanza atlantica, tra cui la Polonia, aumentano il livello del loro coinvolgimento diretto nel conflitto”, ha detto Peskov, citato dalla Tass.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che i Mig-29 che Polonia e Slovacchia invieranno a Kiev saranno “distrutti” e “non influenzeranno l’esito dell’operazione militare russa” in Ucraina.

Mattarella: “Contro conflitto scatenato da Russia serve risposta unitaria”

“Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione russa in territorio ucraino, un’aperta minaccia a questi valori che ci impone una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea e atlantica, affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio in occasione del 162esimo anniversario della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Casa Bianca: “Ancora no prove di armi cinesi a Russia”

Gli Stati Uniti ritengono che Pechino “non abbia ancora escluso” la possibilità di fornire armi alla Russia, ma non ci sono prove al momento che la Cina abbia deciso in questo senso o che abbia fornito armi a Mosca. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby.

Gli Stati Uniti hanno discusso con gli ucraini “fin dall’inizio del conflitto” la questione del “consumo” di munizioni che, secondo alcune fonti, risulterebbe eccessivo e le modalità di un consumo “più efficiente” sono parte del training fornito alle forze di Kiev “a partire dal 2014”. E tuttavia, sottolinea il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale John Kirby, “bisogna ricordare che questa è una guerra” e “è facile per noi che non siamo lì giudicare come combattimenti si svolgono”.

Nato, Erdogan: “Sì ad adesione Finlandia, avvieremo processo ratifica”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dato l’ok all’adesione della Finlandia alla Nato. “Abbiamo deciso di avviare il processo di ratifica del protocollo di adesione della Finlandia all’Alleanza atlantica nel nostro Parlamento”, ha annunciato Erdogan che oggi ha ricevuto il presidente finlandese Sauli Niinisto ad Ankara. Finora la Turchia aveva ostacolato l’ampliamento della Nato alla Finlandia. Resta in sospeso la ratifica del protocollo di adesione della Svezia.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo aver dato l’ok all’adesione della Finlandia alla Nato, ha affermato che, per quanto riguarda invece il processo di adesione della Svezia, questo è direttamente collegato ai passi che Stoccolma compirà nell’ambito della lotta al terrorismo. “Credo che i principi e la buona volontà del nostro Paese di portare avanti il processo siano ora più chiaramente visibili. Il modo in cui il processo procederà sarà direttamente collegato ai passi che la Svezia compirà”, ha detto Erdogan in conferenza stampa congiunta con l’omologo finaldese Sauli Niinisto, secondo quanto riporta Hurriyet.

