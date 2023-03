Attività anomala nel Mar Nero delle forze russe, con 20 navi tra le quali 4 portamissili

Il ministro Guido Crosetto torna sul caso del botta e risposta a distanza con il gruppo Wagner: “Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me. Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto”.

L’esercito ucraino ha registrato un’attività atipica nel Mar Nero delle forze russe: Mosca sta muovendo 20 navi, tra cui 4 portamissili, e molte unità della flotta ausiliaria. È quanto afferma Natalya Humenyuk, capo del centro stampa congiunto delle forze di Difesa del sud dell’Ucraina. “Stiamo monitorando attentamente”, assicura Humenyuk, i russi “stanno cercando di dimostrare la loro presenza il più possibile nel Mar Nero, dove possono permetterselo. Stanno cercando di disperdersi, coprendo il teatro delle operazioni navali nel Mar Nero come quanto più possibile e cercando di nasconderci le loro azioni”.

Kiev: abbattuto drone cinese

L’esercito di Kiev ha abbattuto nell’est dell’Ucraina un drone Mugin-5, un velivolo senza pilota ad uso commerciale realizzato da un produttore cinese con sede nella città portuale di Xiamen, sulla costa orientale della Cina. È quanto riportano i reporter della Cnn sul posto. Si tratta di un drone civile che è stato adattato e trasformato in arma.

