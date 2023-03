Ancora proteste in Israele contro la riforma della giustizia da parte del Governo. Un gruppo di manifestanti è arrivato all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv, sventolando bandiere israeliane e suonando clacson per protestare contro il primo ministro Benjamin Netanyahu, in procinto di partire per la Germania. Non si tratta della prima contestazione al premier: le proteste hanno coinvolte decine di migliaia di israeliani diventando in alcuni casi violente.

