Sarebbe il primo confronto tra i due dall'inizio della guerra

Il presidente cinese Xi Jinping ha in programma di parlare in un incontro online con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È quanto riferisce il Wall Street Journal. Sarebbe il primo confronto tra i due dall’inizio della guerra e potrebbe avvenire dopo la visita di settimana prossima a Mosca di Xi Jimping. Secondo le fonti citate dal Wall Street Journal, Xi sta valutando la possibilità di visitare altri Paesi europei come parte del suo viaggio in Russia, anche se il suo itinerario completo non è ancora stato confermato.

