La sorella a LaPresse: "Fraintendimento, non lo farebbe mai". La Farnesina segue la vicenda

Arrestato un italiano in Nepal con l’accusa di aver trafugato reperti vietati. “Tiziano si trovava a Bhaktapur, sarebbe dovuto partire il giorno successivo. Stava facendo una passeggiata quando ha trovato in terra, in mezzo alla strada, dei pezzi di legno incisi. Alcune persone del posto gli hanno detto che non era consentito che li toccasse e, quindi, dopo essersi scusato li ha lasciati dove li aveva trovati. Successivamente è stato portato in Gendarmeria. Ora si trova in ospedale a causa di alcune sue patologie pregresse. Parliamo con Tiziano quasi tutti i giorni tramite il console”, ha detto a LaPresse Angela Ronchi, sorella di Tiziano Ronchi, professore di Arti Visive all’Accademia Santa Giulia di Brescia arrestato in Nepal. Secondo l’accusa avrebbe preso dei reperti vietati. La vicenda è seguita dalla Farnesina e dal consolato italiano a Calcutta.

“Lui è un amante dell’arte e della scultura in generale, non si sarebbe mai permesso in nessun modo di rubare o rovinare nulla. La Farnesina sta lavorando per fare in modo che la situazioni si sblocchi quanto prima. Al momento non ci sono ancora i capi d’imputazione”, ha detto ancora la donna. Tiziano “sta bene e spera di tornare in Italia al più presto. Credo che sia tutto frutto di un grandissimo fraintendimento. Se la situazione non dovesse sbloccarsi penso che partirò e andrò in Nepal per potergli stare vicino. Ora rimaniamo solo in attesa di vedere se ci sono sviluppi”, conclude.

La versione dei media nepalesi

L’italiano Tiziano Ronchi è stato fermato in Nepal perché avrebbe “tentato senza successo di rubare una statua all’interno del tempio di Taleju nella zona di Durbar a Bhaktapur” intorno all’una e mezza di notte. Ronchi sarebbe stato denunciato da “un testimone oculare, Suresh Kawa,” che “ha detto di aver visto il cittadino straniero che cercava di rimuovere la statua di metallo con un coltello e ha informato i soldati dell’esercito nepalese assegnati a proteggere Taleju”. Lo riporta il sito nepalese My Republica. Secondo il capo del Dipartimento di Archeologia, Aruna Nakam, l’italiano sarebbe entrato in città “senza pagare il biglietto di ingresso” ed è stato arrestato e consegnato alla polizia “per le azioni necessarie ai sensi dell’Ancient Monuments Preservation Act 2013”.

