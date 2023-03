La protesta contro il governo deciso a innalzare l'età pensionabile

Strade di Parigi invase dai rifiuti dopo lo sciopero dei netturbini che hanno incrociato le braccia, come molte altre categorie di lavoratori, per protestare contro il controverso disegno di legge che innalza l’età pensionabile in Francia. Il disegno di legge, che aumenterebbe l’età pensionabile da 62 a 64 anni, ha ottenuto una spinta in avanti con l’adozione del provvedimento da parte del Senato, nonostante gli scioperi, le proteste e i rifiuti non raccolti che si accumulano ogni giorno di più.

