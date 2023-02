L'81enne ha colpito un ragazzo di 16 anni, gli spari a Bramsche, in Bassa Sassonia. Entrambi sono sopravvissuti ma versano in gravi condizioni

È un cittadino italiano l’uomo di 81 anni che questa mattina ha sparato contro un giovane di 16 anni vicino ad una scuola elementare a Bramsche, in Bassa Sassonia. Lo ha confermato a LaPresse un portavoce della polizia del distretto di Osnabrueck. “L’uomo ha cognome italiano, ma vive da tempo in Germania“, ha affermato il portavoce, spiegando che, al momento, le indagini sono in corso e non sono ancora noti i moventi che hanno portato alla sparatoria.

L’uomo, dopo aver colpito il giovane, ha rivolto l’arma contro sé stesso e ha aperto il fuoco. Sia l’81enne sia l’adolescente sono sopravvissuti, ma si trovano al momento ricoverati in ospedale in “gravissime condizioni“, ha spiegato ancora il portavoce, aggiungendo che, dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo e il ragazzo si cononoscessero. “Abitano entrambi nella stessa strada, a Bramsche”, ha detto ancora il portavoce della polizia.

