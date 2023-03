L'ambasciatore italiano è stato ucciso il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo, con il carabiniere Vittorio Iacovacci

La procura militare congolese ha chiesto la pena di morte per i sei uomini processati dal tribunale militare di Kinshasa-Gombe per l’omicidio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista del Programma alimentare mondiale, Mustapha Milambo. Lo riportano i media locali.”Le vittime sono state rapite, trascinate in profondità nella foresta prima di essere giustiziate”, ha detto il procuratore militare, Bamusamba Kabamba. Cinque dei sei imputati sono detenuti, il sesto è latitante. La pena di morte è spesso richiesta e inflitta nella Repubblica Democratica del Congo, ma non viene applicata da 20 anni e viene commutata in ergastolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata