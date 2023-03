La vittima si chiamava Máximo Jerez ed è stato colpito a morte durante una festa di compleanno

La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver ucciso un bambino di 11 anni, a Rosario, in Argentina. Máximo Jerez, la vittima, è stato ucciso domenica scorsa quando un uomo armato ha iniziato a sparare durante una festa di compleanno. Altri tre bambini, tra cui un bambino di 2 anni, sono rimasti feriti. Lunedì, poche ore dopo la sepoltura di Máximo, la gente nel quartiere nord di Rosario, dove viveva il presunto assassimo, ha attaccato la sua casa.

L’omicidio è stato l’ultimo drammatico colpo di scena per una città in cui gli omicidi legati alla droga sono diventati comuni con un livello di violenza raro per l’Argentina. Adrián Spelta, il procuratore incaricato di indagare sul caso, ha detto ai media locali che l’omicidio ha avuto a che fare con una guerra di territorio tra bande di narcotrafficanti rivali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata