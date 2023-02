Anche a Bucha, città simbolo dei massacri russi, la cerimonia per ricordare il primo anniversario dell’invasione in Ucraina. I parenti delle vittime hanno deposto fiori per i loro congiunti in un momento molto commovente. Le autorità di Bucha dicono di aver recuperato i corpi di oltre 450 tra uomini, donne e bambini. Quasi tutti mostravano segni di morte violenta. Alcuni partecipanti alla cerimonia per l’anniversario hanno chiesto giustizia dopo le atrocità.

