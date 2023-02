Il gruppo di mercenari accusa l'alto comando russo di non fornire l'equipaggiamento per la battaglia di Bakhmut

Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha rivolto un appello ai russi affinché si uniscano alle sue richieste per ricevere munizioni dall’esercito di Mosca. “Se ogni russo dicesse semplicemente: ‘date le munizioni a Wagner’ sarebbe molto importante”, ha affermato Prigozhin in un messaggio registrato, come riportano i media internazionali. Da giorni Prigozhin accusa l’alto comando russo di non fornire munizioni ai mercenari che combattono per la città di Bakhmut, nell’est dell’Ucraina. Nel suo nuovo messaggio audio, Prigozhin chiama a raccolta tutti i russi per sollevare l’argomento delle munizioni per il gruppo Wagner. “Li costringeremo a darci munizioni”, ha affermato Prigozhin.

