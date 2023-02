Le parole dell'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell alla Conferenza di Monaco

Secondo giorno di lavori alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera con al centro la guerra in Ucraina. All’indomani della proposta cinese di un piano di pace l’Unione europea ribadisce la necessità di un maggior supporto militare a Kiev. “L’Ucraina ha abbastanza motivazioni, ma ha bisogno di munizioni. L’Ucraina va rifornita meglio”, ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, durante il suo intervento. “Servono più munizioni e in breve tempo”, ha aggiunto Borrell.

Rafforzare produzione munizioni in Ue

“Nell’immediato l‘Ucraina ha bisogno velocemente di munizioni. Per questo dobbiamo accelerare la produzione nell’Ue. Nel breve termine è per Kiev. Ma nel lungo termine servirà a tutti noi”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera.

Kallas: “Putin non si stanca, anche a Hitler nessuno credeva”

“La Russia non si stanca facilmente. Abbiamo visto di cosa è capace Putin, che ha detto chiaramente cosa volesse fare. All’inizio nessuno credeva a Hitler, anche se aveva manifestato le sue intenzioni. Per questo serve agire e investire”, nella produzione di armi. Lo ha detto la premier estone Kaja Kallas durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. “L’Ucraina deve difendersi e non può farlo senza munizioni. Per questo bisogna velocizzare la produzione. Mi preoccupa sapere che mancano ordini sufficienti all’industria militare per incrementare questa produzione”, ha aggiunto la premier estone che ha poi concluso: “Dobbiamo contrastare l’industria militare russa. Mosca in un giorno fa esplodere la produzione mensile dell’Europa”, ha aggiunto Kallas, sottolineando che la necessità di aumentare gli investimenti sulla difesa riguarda l’Ucraina ma anche tutti i Paesi Ue.

