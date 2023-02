È stato condannato all’ergastolo, senza possibilità di scarcerazione per buona condotta, Payton Gendron, il suprematista bianco autore della strage nel supermarket di Buffalo, nella quale vennero uccise 10 persone di colore. L’udienza nella quale è stata letta la sentenza di condanna è stata interrotta brevemente quando Gendron è stato assalito da una persona del pubblico, poi subito fermata dagli agenti presenti in aula. Gendron si era dichiarato colpevole delle accuse che gli erano state rivolte, comprese omicidio e terrorismo domestico motivato dall’odio. L’ultimo capo di imputazione prevedeva automaticamente l’ergastolo. Gendron potrebbe ancora essere condannato a morte nel processo a livello federale, se l’accusa chiederà la pena capitale.

Gendron, 19 anni, compì la strage il 14 maggio dello scorso anno, con un fucile semi automatico acquistato legalmente, ma modificato per poter utilizzare un caricatore ad alta capacità. Il giovane indossava un giubbotto anti proiettile e un elmetto, dotato di una videocamera per la trasmissione in streaming. Lo scorso dicembre il suo legale affermò che Gendron era pronto a dichiararsi colpevole anche nel procedimento federale, così da potere evitare la pena di morte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata