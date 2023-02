Come riferito dall'Onu l'imbarcazione su cui viaggiavano era partita da un villaggio a est della capitale Tripoli ed era diretta verso le coste europee

Almeno 73 migranti sono dispersi e presumibilmente morti in un naufragio al largo della Libia. Lo ha affermato l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite. Le autorità libiche hanno recuperato già oltre 10 corpi. Sette migranti sono sopravvissuti e hanno raggiunto le coste libiche in “condizioni estremamente difficili“, come ha riferito l’Onu, e sono stati portati in ospedale.

La braca, su cui viaggiavano almeno un’ottantina di migranti, sarebbe partita dal villaggio di Qasr al-Khayar, 80 chilometri a est della capitale Tripoli, ed era diretta verso le coste europee. Il naufragio è stata l’ultima tragedia nel Mediterraneo centrale, una delle rotte lungo la quale viaggiano i migranti dal nord Africa. Quest’ultima tragedia ha fatto salire il bilancio delle vittime ad almeno 130 persone nel 2023.

