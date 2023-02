In Kenya l'utilizzo di nuovi forni, che sfruttano la luce solare, potrebbe salvare la vita a migliaia di persone

Il 4 febbraio si celebra la Giornata internazionale contro il cancro per aumentare la consapevolezza della malattia e incoraggiarne la prevenzione, l’individuazione e il trattamento. In Africa – così come nel resto del mondo – il tumore rappresenta un serio problema. Secondo uno studio del KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma, mezzo milione di vite potrebbero essere salvate ogni anno nella zona subsahariana del continente se si trovassero alternative alla legna da ardere tradizionale. Il fumo, prodotto dai forni utilizzati in Africa e dalla carbonella, può irritare i polmoni e favorire la formazione di tumori. Per questo in Kenya molte persone stanno utilizzando una nuova tipologia di forno: una sorta di parabola di argilla ricoperta da piccoli specchietti che riflettono la luce solare e producono calore.

