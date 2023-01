Il dispositivo contenente Cesio-137 è stato smarrito nel trasporto tra la città di Newman e Perth

Una società mineraria ha perso una capsula altamente radioattiva nell’Australia occidentale. La capsula faceva parte di un dispositivo che si ritiene sia caduto da un camion mentre veniva trasportato tra un sito minerario nel deserto e la città di Perth il 10 gennaio scorso. Il camion che trasportava la capsula è arrivato in un deposito di Perth il 16 gennaio. I servizi di emergenza sono stati informati della scomparsa della capsula il 25 gennaio.

Della misura di 8 millimetri per 6 millimetri, la capsula contiene sorgente di cesio 137 in ceramica, comunemente usata nei misuratori di radiazioni ed emette quantità pericolose di radiazioni, equivalenti a 10 raggi X in un’ora. Potrebbe causare ustioni alla pelle e un’esposizione prolungata potrebbe causare il cancro e le persone sono state avvertite che potrebbe essersi inconsapevolmente incastrata nei pneumatici della loro auto. Le autorità hanno setacciato parti della strada alla ricerca della piccola ma pericolosa sostanza.

