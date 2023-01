Anp: "Massacro nel silenzio internazionale". Hamas promette vendetta

Almeno nove palestinesi uccisi e molti altri feriti in un raid delle forze armate israeliane sul campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Si tratta di uno degli scontri più sanguinosi degli ultimi mesi tra forze di Israele e palestinesi. “La risposta della resistenza a quanto accaduto nel campo di Jenin non tarderà ad arrivare”, afferma un alto funzionario di Hamas. “Un massacro nel silenzio internazionale”, denuncia il portavoce dell’Anp, l’Autorità nazionale palestinese.

