Il ministro delle Imprese e del Made in Italy in un punto stampa a Bruxelles

Adolfo Urso, in un punto stampa all’Eurocamera a Bruxelles, affronta un tema diventato più caldo che mai da un anno a questa parte per l’Ue e per il mondo: quello della politica industriale. “La nostra presenza nella sede del Parlamento europeo serve anche a raffrontare l’attività che il governo italiano ha messo in campo con alcuni commissari europei su quello che è l’aspetto principale in questi mesi. Ovvero la politica industriale europea in risposta anche alla grande sfida politica degli Stati Uniti e all’altrettanto e ancora più impegnativa sfida sistemica della Cina”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy. “Proprio in queste ore è stata diffusa la prima bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in cui l’Italia ritrova le indicazioni più significative che aveva già presentato in alcuni consessi e nell’incontro che ho avuto con il commissario Breton settimane fa. Perché riteniamo importante che l’Europa abbia una risposta assertiva, attiva, significativa sul piano finanziario e che sia una risposta comune dell’Ue come ha già fatto durante la pandemia”, ha aggiunto Urso.

