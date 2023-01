Il Direttore Generale della Sicurezza Nazionale e della Sorveglianza del Territorio marocchino, Abdellatif Hammouchi, ha ricevuto martedì a Rabat Abdullah Fahad Salih Al-Owais, Vice Presidente della Sicurezza di Stato saudita

Il Direttore Generale della Sicurezza Nazionale e della Sorveglianza del Territorio marocchino, Abdellatif Hammouchi, ha ricevuto martedì a Rabat Abdullah Fahad Salih Al-Owais, Vice Presidente della Sicurezza di Stato saudita, in visita di lavoro in Marocco a capo di un’importante delegazione di sicurezza. Lo racconta il sito barlamane.com.

La delegazione saudita comprende il direttore della direzione generale per la lotta all’estremismo e il direttore della direzione generale per le convenzioni e la cooperazione internazionale, oltre a esperti e funzionari della sicurezza dello Stato saudita, si legge in un comunicato della Direzione generale della sorveglianza territoriale (DGST).

Questa visita, che riflette le relazioni di cooperazione nel campo dell’intelligence e del coordinamento della sicurezza tra la DGST e la Presidenza della Sicurezza dello Stato saudita, illustra il desiderio comune di entrambe le parti di consolidare questa cooperazione bilaterale al servizio della sicurezza e dell’incolumità dei loro cittadini, ha dichiarato la stessa fonte a barlamane.com.

Al termine della visita, Hammouchi e Salih Al-Owais hanno firmato un accordo di cooperazione tra la DGST e la Presidenza della Sicurezza dello Stato saudita nel campo della lotta al terrorismo. L’accordo riguarda l’organizzazione e lo sviluppo della cooperazione e del coordinamento della sicurezza in vari settori legati alla lotta al terrorismo e alle operazioni di finanziamento del terrorismo – dice ancora il sito web. La DGST e la Presidenza della Sicurezza dello Stato saudita intendono “sviluppare le loro relazioni di sicurezza e di intelligence, per coordinare gli sforzi nella lotta al terrorismo e all’estremismo, con l’obiettivo di privare le organizzazioni terroristiche di qualsiasi base di appoggio, terreno di reclutamento e risorse finanziarie”, ha concluso il comunicato.

